الاعلام الامني: القبض على مطلوبين اثنين في كركوك شاركا في القتال ضد القوات الامنية بمعارك التحرير

اعلنت خلية الإعلام الامني عن القبض على مطلوبين اثنين في كركوك شاركا في القتال ضد القوات الامنية بمعارك التحرير .

وقالت في انه استنادا الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وفي عملتين منفصلتين ، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك من الذين شاركوا في مقاتلة القوات الامنية في عمليات التحرير.

واوضحت ان المتهمين اعترفا بانتمائهم الى داعش الارهابي عام ٢٠١٤ واشتراكهما في العمليات العسكرية مرتدين الزي القندهاري اضافة الى اشتراكهما بالبحث عن افراد القوات الامنية في نقاط التفتيش التابعة لعناصر داعش الارهابي قبل أيام التحرير .