النائب زهرة البجاري تطالب هيئة الأعلام و الاتصالات بأستيفاء ديون شركات الهاتف النقال

دعت النائب عن كتلة الصادقون رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري اليوم السبت، هيئة الإعلام والاتصالات إلى تنفيذ قرارات القضاء العراقي بشأن الإسراع بإلزام شركات الهاتف النقال بدفع الديون المترتبة عليها.

وقالت البجاري في بيان" انه انطلاقا من الحرص على المال العام واحترام قرارات القضاء العراقي فإننا نشدد على اهمية تنفيذ قرارات القضاء خاصة بأستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال كورك وزين وآسيا ' مشيرة إلى أن هذه الديون تمثل حقا من حقوق الدولة وهي مبالغ كبيرة البلد والمواطن بحاجة إليها.

واكدت البجاري، ضرورة تفعيل الضرائب والرسوم على هذه الشركات من قبل هيئة الإعلام والاتصالات