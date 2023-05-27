السوداني يؤكد خلال استقباله وزبر الطاقة الاماراتي حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية آمنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص حكومة لتوفير بيئة استثمارية آمنة، خصوصاً أنّ العراق بات يمثل اليوم وجهة استثمارية واعدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله اليوم السبت، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتّحدة سهيل المزروعي، الذي يرأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر (طريق التنمية) المنعقد بالعاصمة بغداد أنّ الحكومة الحالية رسمت منهاجاً متكاملاً لتطوير القطاعات الأساسية في البلد،.

واشار بيان للمكتب الاعلامي للسوداني " انه جرى، خلال اللقاء، مناقشة العلاقات بين البلدين، لاسيما المتعلق منها بالطاقة التي تمثل قطاعاً مهماً وحيوياً، بما يتضمنه من صناعات واستثمارات مستقبلية.

واضاف"انه جرى ايضا استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها مشروع طريق التنمية، وانعكاساته الإيجابية المستقبلية على اقتصاد العراق ودول المنطقة