شرطة البصرة تعتقل شخصاً مجد حزب البعث الصدامي الكافر جنوبي العراق

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، اعتقال شخص من سكنة منطقة الدير شمالي المحافظة؛ لتمجيده حزب البعث الصدامي الكافر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤول اعلام قيادة شرطة البصرة العقيد علي شياع المالكي، في حديث صحفي، إن "حسب تعليمات وزير الداخلية، شرعت قيادة شرطة البصرة في مكافحة أصحاب المحتوى الهابط، وهي مستمرة بهذا الشأن".

وأضاف المالكي، أنه "بعد ظهور شاب في مقطة مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمجد حزب البعث، تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والجماعات المتطرفة المرقم 32 لسنة 2016".