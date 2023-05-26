الإطاحة بثلاثة متهمين في بغداد بينهم هارب من "أبو غريب".

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، الإطاحة بثلاثة متهمين في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان انه "بواجبات منفصلة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على مطلوبين اثنين بتهم الارهاب والاتجار بالبشر وفق مذكرتا قبض صادره بحقهما وفق احكام المادة (١/٤إرهاب) والمادة السادسة اولا وثانيا من قانون الاتجار بالبشر، جاء القبض في منطقتي الغزالية والدولعي ب‍بغداد"، مشيرة الى انه "تم احالتهما الى الجهات ذات الاختصاص".

وفي السياق ذاته، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية انفا وبالتنسيق مع جهاز اسايش اقليم كردستان من القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤) من قانون مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية، وهو احد الهاربين من سجن ابو غريب عام (٢٠١٣)".

وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب".