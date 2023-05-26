صلاح الدين.. الإطاحة بأحد الارهابيين المشاركين في "مجزرة سبايكر"

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد المشاركين بتنفيذ جريمة مجزرة سبايكر، وذلك في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للمديرية أنه "بعملية نوعية واستباقية تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤)إرهاب".

وبينت، أنه "تم القبض عليه في محافظة صلاح الدين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية ذاتها".