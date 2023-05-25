تسجيل اول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في العراق خلال 2023.. سحب يد معلم

كشفت المديرية العامة للتربية في محافظة الانبار، اليوم الخميس 25 مايو/أيار 2023، عن تسجيل أول حالة تسريب للأسئلة الامتحانية في المحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من المديرية بتاريخ 22 مايو/أيار 2023، ، فأنه "اشارة الى كتاب الشؤون القانونية في مديريتنا المرقم بالعدد (٢٢٥٠٧) المتضمن سحب يد (نورس عبد الرزاق عجاج) معلم في مدرسة (وادي النخيل الابتدائية) واستناداً لإحكام المادة (١٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١، تقرر سحب يد الموما اليه اعلاه وتصرف له انصاف الرواتب لحين انتهاء اعمال اللجنة التحقيقية".