الأخبار

النزاهة : صدور أمري استقدام بحق محافظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الحاليِّ، وعددٍ من مُديري الدوائر في المُحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان ، أن "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالـنظـر في قـضايا النـزاهة أصدر أمري استقدامٍ بحقِّ محافـظ ذي قار الحالي بعدِّه رئيساً للجنة توزيع قطع الأراضي في المُحافظة؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة بتخصيص 3 عقاراتٍ لجرحى التظاهرات بموجب محاضر تخصيصٍ مُنفردةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأضافت أن "أحد أمري الاستقدام شمل أعضاء لجنة توزيع قطع الأراضي،وهم كلٌّ من مُديري بلديَّات ذي قار وبلديَّة الناصريَّة ودائرة عقارات الدولة، فضلاً عن مُمثل التسجيل العقاريِّ في المُحافظة وسكرتير اللجنة".

وأشارت الى أن "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر الأمرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة : صدور أمري استقدام بحق محافظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة
رئيس الجمهورية يصدر توجيهاً بشأن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
الناطق باسم الحكومة: مجلس الوزراء قرر منع استيراد الدراجات النارية
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
المالية النيابية تؤكد حسم معظم بنود الموازنة تمهيدا للتصويت عليها
بالوثيقة.. توجيه حكومي بتشكيل لجنة لتفتيش ومراقبة المراكز والعيادات الصحية والتجميلية
وزيرة المالية تُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي
الحبس الشديد لمدير بلديتي الحلة والقاسم الأسبق لإضراره بالمال العام
مصدر امني : قوة امنية تنفذ عملية تمشيط ضفاف نهر ديالى
ذي قار.. الكشف عن فساد بـ 103 بطاقة "ماستر كارد" لرواتب المحاضرين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
فيسبوك