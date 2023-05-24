السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي، متعهدا بتحويل المطار الى واجهة حضارية.

وذكر بيان لمكتب السوداني ان "الاجتماع، شهد التداول في الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم".

وأكَّد السوداني، على "ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد، ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري، ويقدم أفضل الخدمات وأجودها، سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق".