بالوثيقة.. توجيه حكومي بتشكيل لجنة لتفتيش ومراقبة المراكز والعيادات الصحية والتجميلية

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة صحية لتفتيش ومراقبة المراكز والعيادات الصحية والتجميلية.

وبحسب وثيقة فإنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر تشكيل لجنة، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية،هاني موسى العقابي، تتولى مهمة التفتيش والمراقبة على مراكز والعيادات الصحية والتجميلية والصيدليات ومذاخر الادوية، غير المرخصة، في عموم العراق، ومراقبة الأسعار والمنشأ وفحص الأدوية، بالإضافة الى دورها في التفتيش والمراقبة بما يخص استقدام العمالة الأجنبية والكوادر الأجنبية غير المختصة".

وأضافت الوثيقة، أن "اللجنة ترفع تقاريرها شهرياً الى مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لعرضها امام رئيس مجلس الوزراء".