الإطاحة بأحد الارهابيين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر

اعلنت وزارة الدفاع، عن الإطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع تمكنت من الإطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب، إذ القي القبض عليه في محافظة صلاح الدين بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة للمديرية ذاتها
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