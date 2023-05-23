وزير التعليم يؤكد في رسالة الى نظيره الماليزي حرصه على استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في العراق

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، حرصه على تطوير العلاقات الأكاديمية واستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في العراق.

وقالت وزارة التعليم في بيان ان " العبودي بعث برسالة الى نظيره الماليزي محمد خالد بن نورالدين، أكدت حرصه على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين".

وجاء في الرسالة التي حملها المستشار علاء عبد الحسن عطية بحضور الملحق الثقافي العراقي في كوالالمبور وعدد من الخبراء الأكاديميين الدوليين إن الوزارة تعرب عن حرص ورغبة مؤسساتها على تعميق أواصر الصداقة التاريخية بين البلدين وتعضيد العلاقات العلمية والأكاديمية من خلال تبادل الطلبة والباحثين بين الجامعات العراقية والماليزية.

وأكدت الرسالة "دعم وتشجيع كل أنواع التعاون ولاسيما ما يتعلق ببرنامج (ادرس في العراق) الذي أطلقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بشأن استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية على صعيد الدراستين الأولية والعليا".