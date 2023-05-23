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العدل والقضاء يناقشان موضوع بناء دائرة اصلاح لكبار السن ليتمكن ذوو المحكومين من زيارتهم بسهولة


ناقش وزارة العدل خالد شواني ورئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد مصلح موضوع بناء دائرة اصلاح لكبار السن ليتمكن ذوي المحكومين من زيارتهم بسهولة .

وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلىى,ان رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد مصلح, استقبل وزير العدل وناقش معه معوقات ومشاكل الدوائر العدلية ودوائر التسجيل العقاري في المحافظة".

واضاف البيان, أنه "تم التأكيد في اللقاء على رفد عدد مناسب من الموظفين المختصين في مجال التسجيل العقاري ومن اصحاب الخبرة والنزاهة للحيلولة دون تكرار عمليات التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري".

واوضح انه تم خلال اللقاء ايضا مناقشة موضوع بناء دائرة اصلاح لكبار السن ليتمكن ذوي المحكومين من زيارتهم بسهولة دون اية عوائق حيث تعتبر الزيارة من ضمن برامج اعادة الاصلاح".

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العدل والقضاء يناقشان موضوع بناء دائرة اصلاح لكبار السن ليتمكن ذوو المحكومين من زيارتهم بسهولة
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