الإعدام لقيادي في "داعش" فجر سيارتين مفخختين وهدم الجسر الياباني بالصقلاوية

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق أحد القياديين في تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق إرهابي في تنظيم داعش شغل منصب عسكري عام في ما يسمى بولاية الجزيرة في الأنبار".

وأضاف أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب، عن جريمة تفجير سيارتين مفخختين وتهديم الجسر الياباني في الصقلاوية، ما أدى لاستشهاد أربعة منتسبين في الجيش العراقي وإصابة 22 آخرين".