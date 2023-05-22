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اعتقال 20 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة بـ5 محافظات


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيين اثنين و(18) متهماً بقضايا مختلفة في خمس محافظات.

وذكرت المديرية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر العشرين التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (كركوك والانبار والبصرة وميسان ونينوى ) أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشارت الى ان " القبض على (18) متهماً في سيطرتي آسكي والتون كوبري ب‍الموصل وكركوك ب‍قضايا قانونية متنوعة في قضاء داقوق والقرنة والقائم والمدينة والكحلاء والشمال النشوة".

ولفتت الى ان " الإرهابيين والمتهمين تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".

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