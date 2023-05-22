الاعرجي والكلداني يبحثان اهم المستجدات الامنية في عموم المحافظات العراق

أستقبل رئيس حركة بابليون ريان الكلداني بمكتبه في العاصمة بغداد قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي اليوم الاثنين .

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكلداني اهم المستجدات الامنية في عموم المحافظات العراق

و أشاد الكلداني بالتطور الامني الملحوظ في عموم العراق ، معربًا عن تطلعه لعودة جميع العراقيين في الخارج إلى وطنهم.

من جانبه اثنى الاعرجي على دور حركة بابليون في حماية مناطق سهل نينوى ، ودعم الجهود الحكومية والأممية وتلبية ركائز الاستقرار في تلك المناطق