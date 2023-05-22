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العراق يطالب مصر بتخفيض أسعار التأشيرة السياحية


أعلنت وزارة الخارجية، تقديم طلب إلى مصر بتخفيض أسعار التأشيرة للسواح العراقييّن وارجاعها إلى المبلغ الذي كان معمول به في الاعوام السابقة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن"سفير جُمْهُوريَّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة أحمد نايف رشيد الدليميّ، التقى وزير السياحة والآثار المصريّ أحمد عيسى، اليوم الإثنين المُوافق 2023/5/22، في مقر الوزارة، لبحث أوجه التعاون المُشترَك بين البلدين الشقيقين في مجاليّ السياحيّ والأثريّ".

وأضافت، أن"السفير استهل الحديث بالإعراب عن سعادته بهذا اللقاء، كما نقل تحيات وزير الثقافة والسياحة والآثار في جُمْهُوريَّة العراق أحمد فكاك البدرانيّ".

وأكّد السفير الدليميّ، على"عمق العلاقات التاريخيَّة بين البلدين الشقيقين، في جميع المجالات خصوصاً في الجوانب الثقافيَّة والحضاريَّة والسياحة والآثار".

وأضاف البيان، أن"السفير قدم شكره إلى الوزير بالتسهيلات الأخيرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار المصريَّة الخاصة بدخول المواطنيين العراقييّن إلى الأراضي المصريَّة، وطلب السفير تخفيض أسعار التأشيرة للسواح العراقييّن وارجاعها إلى المبلغ الذي كان يتراوح من 30 - 50 دولار أمريكي كما كان معمول به في الاعوام السابقة، وأيضاً زيادة شركات السياحة المصريَّة العاملة في العراق ومنح صلاحيات إلى الشركات السياحيَّة العراقيَّة مما يسهل على المواطن العراقيّ الحصول على التأشيرة".

وأشار إلى، أنه"تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات الحركة السياحيَّة الوافدة من العراق إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سُبُل دفع مزيد من هذه الحركة السياحيَّة مما يتيح للسائحين العراقييّن الاستمتاع بما يتمتع به المقصد السياحيّ المصريّ من مقومات سياحيَّة وأثريَّة متنوعة وفريدة، كما تم بحث سُبُل تطوير الإطار التعاقديّ بين البلدين في ضوء مشروعات مُذكرات التفاهم في مجال السياحة والآثار".

من جانبه، رحب الوزير بالسفير والوفد المُرافق له، مُثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والعراق والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

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العراق يطالب مصر بتخفيض أسعار التأشيرة السياحية
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