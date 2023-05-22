يحتوي 4 كغم ذهب.. متحف الإمام الحسين (ع) يتسلم نسخة نادرة من القرآن الكريم

تسلم متحف الامام الحسين (عليه السلام)، نسخة نادرة من القرآن الكريم مصنوعة من الذهب والنحاس والماس والبلاتين والفضة اهديت من قبل أحد محبي اهل البيت.

وقال رئيس قسم المتحف في العتبة الحسينية المقدسة غسان الشهرستاني في تصريح صحفي: "اضيفت زينة وحلية جديدة الى متحف الامام الحسين (عليه السلام) اهداها احد محبي اهل البيت (عليهم السلام) وهو مصحف مطلي بالذهب يحتوي على (٢١) صفيحة من النحاس، مضاف اليها ذهب عياري (٢٤و١٨) ومطعم بـ(١٥٠٠) غرام من الفضة الخالصة وصفائح الفضة والبلاتين".

وأشار الى ان "المصحف يحتوي على قيراط ونص القيراط من الماس الاصلي"، مبينا ان "كمية الذهب المستخدم في صناعة النسخة من الصحف تصل الى (٤) كيلوغرام خالص ومكتوب بخط يد الخطاط العالمي عثمان طه".

وأضاف ان "المصحف سيعرض في متحف الامام الحسين (عليه السلام) بعد عرضه على المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي واستحصال الموافقة على عرضه".