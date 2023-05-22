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اختفاء 120 ملياراً من إحدى شركات وزارة الصناعة..


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن اختفاء (120) مليار دينارٍ من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمُعادن في محافظة بابل.

وذكر بيان للدائرة أن "مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندريَّة رصد اختفاء مبلغ (120,182,085,855) مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022)، مُبيّنةً أنَّ مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) مليارات دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينيَّة (185,120,222,000) مليار دينار".

وأضافت، أنَّ "أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظَّفين المسؤولين، لافتة إلى أنه تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيَّات الخاصة بالحسابات الختاميَّة للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين صغير الحجم (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".

وفي عمليَّة منفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري في بابل، أشار البيان إلى "ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ مزعومٍ صدوره عن المصرف الزراعي في الهاشميَّة ، تمَّ بموجبه رفع الحجز عن عقارٍ مُقدَّم كضمانةٍ لقرضٍ زراعيٍّ بقيمة (150,000,000) مليون دينار تمَّ استلامه من قبل أحد المفترضين، بداعي تسديد مبلغ القرض كاملاً، وفي كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل تمَّ ضبط الدفاتر الامتحانيَّة لثلاثة طلاب؛ إثر وجود تلاعبٍ وتغييرٍ في الدرجات الامتحانيَّـة".

 

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