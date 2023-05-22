السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،، مع رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "اللقاء بحث أهمّ القضايا والملفات الوطنية، ومسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي، والتقدّم الحاصل في خطوات التنفيذ".

وأضاف ان "اللقاء شهد التباحث في آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب، وتكييفه في سبيل إقراره والشروع بتنفيذ ما جاء في القانون من برامج خدمية وتنموية تخصُّ احتياجات المواطنين وأولويات الخدمات والاقتصاد".