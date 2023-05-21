رئيس الجمهورية لقائد بعثة "الناتو": الوضع الأمني مستتب في مدن البلاد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، لقائد بعثة الناتو في العراق جيوفاني ايانوتشي، استتباب الوضع الأمني في مدن البلاد.

وذكر بيان لمكتب رشيد، أن الأخير "استقبل اليوم، في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق، جيوفاني ايانوتشي بمناسبة انتهاء مهام عمله، وكان برفقته خوسيه أنتوني القائد الجديد لبعثة الناتو في العراق".

وأعرب الرئيس، عن "شكره وتقديره للجهود التي بذلها جيوفاني خلال فترة عمله في بغداد متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة، كما رحب بالقائد الجديد للبعثة متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه في العراق"، مثمناً "جهود بعثة حلف الناتو في تدريب وتطوير قدرات قوات الأمن العراقية".

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية "استتباب الوضع الأمني في المدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب، لافتا إلى ضرورة العمل على إعطاء صورة واقعية عن الاستقرار والتطورات الإيجابية في البلاد إلى دول العالم".

وتحدث أيضاً، عن "التحديات التي تواجه العراق سيما في مجال شُح المياه، معربا عن أمله بالتوصل إلى تفاهمات عن حصة العراق من المياه، حيث أشار إلى حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع الحفاظ على استقلالنا في اتخاذ القرارات".

من جانبهما، أعرب قائدا بعثة الناتو المنتهية أعماله والجديد، عن "شكرهما وتقديرهما لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين التزام الحلف بدعم أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه".

وأشاد القائدان "باستقرار الأوضاع في العراق خلال السنوات الأخيرة، وأعربا عن أملهما بزيارة الرئيس إلى (الناتو)".