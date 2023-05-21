حنون : النزاهة والرقابة المالية يمثلان حائط الصدّ الأول ضدَّ الفساد والتجاوز على المال العام

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الاحد، أهميَّة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، مشيراً إلى أنَّ الهيئة وديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّين يمثلان حائط الصدّ الأول ضدَّ الفساد والتجاوز على المال العام.

وقالت النزاهة في بيان" ان "حنون اشاد خلال زيارته لمقر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي واللقاء برئيسه (رافل ياسين) والكادر المُتقدّم فيه، بمُخرجات عمل الديوان بعدِّه أحد المدخلات لعمل الهيئة التحقيقي".

ودعا حنون، إلى "تكثيف التعاون وضرورة التنسيق المباشر بين الطرفين؛ من أجــل تقلــيص مسالك الفـساد والحفـاظ على المال العام"، واصـفاً الــديــوان بأنَّه "من أهمِّ المؤسَّسات الماليَّة للدولة العراقيَّة و"أنه جزءٌ منَّا ونحن جزءٌ منه"، وأنَّ المُؤسَّستين يُعوَّلُ عليهما الشعب العراقي في تنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن الفاسدين".

واشار" البيان ان "الطرفين اتفاقا خلال اللقاء على العـمل بتنسيقٍ وتعاونٍ عاليـين لإنجاح البـرنامج الحكـومي، لا سميا الفقرة المُتعلّقة بمُكافحة الفساد، وإيلاء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات كافة، ورفدها بعناصر كفوءةٍ وتفعيلها باعتبارها الجهاز الرقابي المنبثق من رحم تلك المؤسسات وخط الصد الاول تجاه الفساد، ".

واضاف "كما اتفق الطرفان على الإسراع بتطبيق الحوكمة والأتمتة في مؤسَّسات الدولة؛ ممَّا ينعكس إيجاباً على تقليل مستويات الفساد، والدعوة إلى إقامة مؤتمرٍ مشتركٍ بين الطرفين وبمُشاركة المعهد العالي للدراسات الماليَّـة والمحاسبيَّـة والتنسيق مع جهاز الادعاء العام".