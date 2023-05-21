وزيرة الاتصالات تبحث مع شركة ريلاينس العالمية تفعيل الكابل البحري للعراق

التقت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري اليوم الأحد شركة ريلاينس العالمية المنفذة للكابل البحري FALCON في العراق .

و شددت الياسري على أهمية الإسراع في تذليل الصعوبات التي تواجه هذا المشروع المتلكىء منذ عدة سنوات باعتباره من المشاريع الإستراتيجية ذات الأهمية البالغة للوزارة كونه المتنفس البحري للعراق ضمن الكوابل البحرية المارة في الخليج العراق .

واكدت ان الوزارة ماضية في تفعيل جميع المشاريع المتلكئة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعظيم الايرادات