الأعرجي يبحث مع برلمانيين وسياسيين في الاتحاد الأوربي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع عدد من البرلمانيين والسياسيين في الاتحاد الأوربي,مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر بيان,لمكتبه الاعلامي, ان الاعرجي استقبل, اليوم السبت, عددا من البرلمانيين والسياسيين في الاتحاد الأوربي، من الأصول الآشورية, وجرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع الاجتماعي في العراق".

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الأمني الملحوظ في العراق، معربين عن تطلعهم لعودة جميع العراقيين في الخارج الى وطنهم، ومساهمتهم في بناء بلدهم، مؤكدين رغبتهم بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي ودعم الحكومة العراقية في هذا الملف