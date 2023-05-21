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الشيخ همام حمودي يرحب بدور العراق المحوري بقمة جدة .. وعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية


رحب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي بدور العراق المحوري بقمة جدة .. وعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية .

وقال في بيان : ترحب قيادة المجلس الأعلى بدور العراق المحوري بقمة جدة في المملكة العربية السعودية ودعوته لعقد القمة العربية القادمة بدورتها الثالثة والثلاثين في أيار 2025م في العاصمة بغداد، وكذلك بما ورد من محاور مهمة دعت لتعزيز العمل العربي المشترك في الكلمة التي القاها السيد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في قمة جدة.

واضاف الشيخ حمودي : نرحب بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية ومشاركتها ممثلة بالرئيس بشار الأسد في انعقاد القمة العربية بما يؤكد صحة موقف المجلس الاعلى طوال الاثني عشر عاما الماضية الذي عادة ماكان مع عودة دمشق إلى الحضن العربي ورؤيته الثابتة من ان لا إجماع عربي بدون سوريا.

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الشيخ همام حمودي يرحب بدور العراق المحوري بقمة جدة .. وعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية
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