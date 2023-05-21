السوداني يؤكد لوزير الداخلية الأردني اهمية مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن عبد الله الفراية والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للرئاسة في بيان" انه جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين العراق والأردن الشقيق، في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف، ومكافحة تجارة المخدّرات.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء بالوفد الضيف، مثمناً مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بشأن القضايا المحورية في المنطقة.

وأشار السوداني" إلى مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره، بما يسهم في تعزيز التنمية للبلدين، مبيناً أنّ الأمن المستدام يشكل مقدمةً للتنمية والازدهار.

وأكّد السوداني ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطراً على شبابنا، وتهدد نسيج مجتمعاتنا.

من جانبه نقل وزير الداخلية الأردني، تحيات عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته للعراق بالمزيد من التنمية والازدهار، مشيداً بجهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديداً حقيقياً لكلّ دول المنطقة والعالم.

واضاف البيان" ان الوزير الأردني بين رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية، في مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها .