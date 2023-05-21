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توجّه نحو مليون تلميذ لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي


انطلقت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي.

وتوجّه نحو مليون تلميذ في الصف السادس الابتدائي، لأداء الامتحانات النهائية.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت، أمس السبت، توجه نحو مليون تلميذ لأداء الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي غداً الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان إن "غداً يتوجّه نحو مليون تلميذ لأداء الامتحان النهائي للصف السادس الابتدائي في أول اختبار لأبطالنا الصغار وهم يخوضون امتحانات البكالوريا وانهاء فصل من حياتهم بآخر محطات المرحلة الابتدائية".

وأضاف، أن "وزارة التربية سخّرت كل امكاناتها المادية والمعنوية والمؤسسية وهي تستعد بأعلى مستوى ممكن وتتعاون مع الجهاد الوزارية الساندة لتحقيق كل مستلزمات ومتطلبات انجاح هذه الامتحانات وسيرها بانسيابية وسهولة ويسر، مع امنياتنا لابناءنا الأعزّة بالنجاح الباهر".

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توجّه نحو مليون تلميذ لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي
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