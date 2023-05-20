القبض على 3 إرهابيين في محافظتي نينوى والانبار

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى والانبار.
وقالت الوكالة في بيان" إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشرة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية القيارة وسيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد سبهان الجبوري، أسفرت عن إلقاء القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضائي الرمادي و الموصل".
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