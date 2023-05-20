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وفد برلماني كوري : العراق اليوم اكثر امانا واستقرارا وازدهارا ..وسنرفع توصية للحكومة لرفع حظر السفر اليه


 اكد وفد برلماني كوري جنوبي : ان العراق اليوم اكثر امانا واستقرارا وازدهارا ..مشيرا الى انه سيرفع توصية للحكومة لرفع حظر السفر عنه.

وذكر بيان لمجلس النواب : ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب ديلان غفور صالح ورئيس لجنة الصداقة العراقية – الكورية النائب محمد صديق محمد ، استقبلا في مقر لجنة العلاقات الخارجية الوفد البرلماني الكوري برئاسة النائب هان بيونغ دو رئيس لجنة الصداقة الكورية – العراقية بحضور السفير الكوري .

تم خلال اللقاء / حسب البيان / البحث في سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وكوريا من خلال تفعيل لجنة الصداقة وتبادل الزيارات والخبرات.

وأشادت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالدعم الكوري المستمر للعراق.. داعية الى : تشجيع الشركات الكورية للاستثمار في العراق وإقامة مشاريع رائدة والتعاون الجدي المشترك لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل هذه الشركات.

ودعت ايضا الى مراجعة قرار الحكومة الكورية بمنع المواطنين الكوريين من السفر الى العراق ونقل صورة واقعية عن الوضع الامني المستقر والتطور الحاصل على كافة المستويات.

من جانبه أكد رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الكوري : ان العراق اليوم اكثر امانا واستقرارا وازدهارا ما يشجعهم لتعزيز التواصل والتعاون العملي والبناء والملموس بما يخدم مصلحة الجانبين.. مشددا على : رفع توصية الى الحكومة الكورية برفع الحظر للسفر الى العراق.

وقدم رئيس لجنة الصداقة العراقية الكورية النائب محمد صديق مقترحا حول امكانية فتح خط نقل مباشر بين العراق وكوريا وامكانية فتح اكاديمية او معهد كوري داخل العراق لتعلم اللغة الكورية

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