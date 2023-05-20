سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى روسيا يُشارك في أعمال المنتدى الإقتصاديّ الدوليّ السنويّ

شارك سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى روسيا الإتحاديّة قحطان طه خلف، في أعمال المنتدى الإقتصاديّ الدوليّ السنويّ "روسيا-العالم الإسلاميّ" الذي أقيم في مدينة قازان بجُمْهُوريَّة تتارستان الروسيَّة للمدة من 18 - 2023/5/19.

وقالت وزارة الخارجية في بيان" ان السفير أجرى على هامش المنتدى العديد من اللقاءات مع عدد من الشخصيات السياسيَّة والإقتصاديَّة الروسيَّة، مُبدياً تطلع العراق إلى المزيد من التعاون الثنائيّ مع روسيا الإتحاديَّة وفي مُختلِف القطاعات،

واشار البيان" ان أهمّيَّة إقامة مثل هكذا منتديات، والتي من شانها أنَّ تعزز التنسيق والتعاون بين روسيا ودول العالم الإسلاميّ، مُضيفاً أنَّ هذا المنتدى يعد منصة لتآزر الأجندة الإقتصاديَّة والعلميَّة والتقنيَّة والثقافيَّة والمعلوماتيَّة من خلال الهياكل المُختلِفة لمنظمة التعاون الإسلاميّ وروسيا الإتحاديَّة