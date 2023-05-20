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المندلاوي: قانون التقاعد الاجتماعي انعطافه في تأريخ التشريعات العراقية


أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي انعطافه في تأريخ التشريعات العراقية لما يقدمه من ضمانات وحماية للمشمولين بأحكامه.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان أن "انجاز التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، جاء ضمن خطة الدولة العراقية بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين حجم العاملين فيه وفي القطاع العام الذي تضخم كثيراً في السنوات الماضية، فضلاً عن وضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية شريحة العاملين خارج اطار مؤسساتها ووظائفها".

واضاف المندلاوي في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، التي اقامتها لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فندق الرشيد ببغداد، ان "مجلس النواب وضع على عاتقه انجاز تشريع هذا القانون المهم والذي يمثل انعطافه تاريخية بارزة في تاريخ التشريعات العراقية لما يقدمه من ضمانات وحماية للمشمولين بأحكامه، حيث سيساهم في تعزيز وتنشيط القطاع الخاص".

وشدد على ان "القانون بعد تشريعه يحتاج إلى إرادة حقيقية لتطبيق نصوصه بشكل صحيح، وتعليمات تعزز من سهولة تنفيذه ولا تنتقص من اي حق باي حجة كانت، فيما أكد ثقته بوزير العمل والشؤون الاجتماعية بأن يكون النصير الأول للعمال والضامن لحقوقهم حسب القانون"، مختتماً كلمته بـ"المباركة لجميع المساهمين في انجاز هذا القانون، وللعاملين على تطبيقه وتنفيذه، وللعمال الذين يستحقون من دولتهم كل الدعم والإسناد ".

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المندلاوي: قانون التقاعد الاجتماعي انعطافه في تأريخ التشريعات العراقية
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