الفياض يُعلن الانتهاء من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، الانتهاء من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، فيما أكد أن فتوى الجهاد الكفائي رسمت معالم العراق الجديد.

وقال الفياض في مؤتمر أمني بمحافظة نينوى، إن "العراق تعرض لأزمة كادت ان تطيح بمستقبلة قبل ان تستنهضه المرجعية"، مبيناً أن "العراق يصنع مستقبله بيده ولا يستجدي حريته من أحد".

وأضاف: "تم الانتهاء من عرض مسودة الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي"، مؤكدا "المضي في تكريس الفصل بين هيئة الحشد والكيانات الاخرى".

وأكد الفياض: "نحن بصدد تثبيت الهيكلة النهائية لهيئة الحشد الشعب"، مبيناً أن " فتوى الجهاد الكفائي رسمت معالم العراق الجديد".

وأشار الى أن "الحشد الشعبي قوة عسكرية مهمة وأساسية في حفظ أمن واستقرار نينوى".