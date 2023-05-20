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تيليجرام تحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء في العراق


أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، قيام منصة تيليجرام بحذف حوالي 40 قناة وبوت تستخدم لابتزاز النساء في العراق.

وقال المركز في بيان  ان "القنوات تُستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تيليجرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق.

واشار المركز الى ان "المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم".

يذكر ان منصة تيليجرام قامت يوم أمس الجمعة بحذف عدة قنوات وبوتات على منصتها كانت تُستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين.

 

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تيليجرام تحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء في العراق
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