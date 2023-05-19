وكالة الاستخبارات تلقي القبض على مجموعة من ما تسمى جماعة القربان في ذي قار

القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على مجموعة من ما تسمى جماعة القربان في ذي قار.

وذكر بيان للوكالة انه حسب توجيهات وزير الداخلية في متابعة الحركات والجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، وبعملية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ٤ متهمين من ما تسمى جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

واكدت إن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها متابعة الجماعات المنحرفة، والخارجين عن القانون، والعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتحقيق السلم المجتمعي.