اعتقال متهم بقتل أحد الضباط قبل عامين في ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهم بقتل أحد الضباط في محافظة ميسان، فيما أشارت الى ان عملية القبض تمت في محافظة الديوانية.

وذكرت الوزارة في بيان انه "مفارز الفوج الثاني التابعة الى اللواء الثاني فرقة الرد السريع، بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وقيادة شرطة محافظة الديوانية تمكنت من القبض على متهم وفق أحكام قضائية مختلفة منها 4 / إرهاب، و 406 ق ع بقتل النقيب (علي حسين علي الطويل) أحد ضباط فرقة الرد السريع في محافظة ميسان مع مجموعة في عام 2021".

وأضاف البيان انه "نتيجة الجهود الاستخبارية الدقيقة تم إلقاء القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب أصوليا".