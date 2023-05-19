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ميقاتي: العراق في طليعة الدول العربية الساندة للبنان


عبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن تقدير لبنان حكومةً وشعباً لمواقف العراق المساندة واستمرار الدعم بالوقود للشعب اللبناني، فيما أنّ العراق اليوم في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في تجاوز ظروفه وتدعيم استقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ان الأخير "استقبل، اليوم الجمعة في مدينة جدّة، رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي"، وذلك على هامش المشاركة في القمة العربية بدورتها الـ(32)، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

وعبر ميقاتي، خلال اللقاء، عن تقدير لبنان حكومةً وشعباً لمواقف العراق المساندة واستمرار الدعم بالوقود للشعب اللبناني، كما أكد أنّ "العراق اليوم في طليعة الدول العربية الساندة للبنان في تجاوز ظروفه وتدعيم استقراره".

وبيّن السوداني، أنّ "الموقف الداعم للشقيق لبنان في تجاوز الظروف الاقتصادية إنما ينبع من واجب الأخوّة الراسخة بين البلدين"، مؤكدة "دعم العراق لاستقرار لبنان في تجاوز الصعوبات والتحديات".

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