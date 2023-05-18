الخارجية تبين دور العراق في ارجاع سوريا الى جامعة الدول العربية

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن أهم بنود القمة العربية في جدة، فيما أكد أن العراق أسهم بشكل فاعل في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وقال حسين في تصريح صحفي إن "العراق ومنذ أن جُمِّدَ مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، كان متمسكاً بأن تعود سوريا لمقعدها وتمارس دورها المهم في العمل العربي المشترك"، مؤكداً، أن "العراق أسهم بشكل فاعل في رجوع سوريا لمقعدها".

وأضاف، أن "رجوع سوريا لمقعدها يساعد في الاستقرار الأمني فيها والدول المجاورة لها"، لافتاً إلى، أن "فريقاً عربياً ولجاناً واجتماعات مشتركة ستكون متواصلة مع سوريا لحين الاستقرار التام وإعادة الإعمار والبناء".

وتابع، أن "أهم البنود التي ستتم مناقشتها في القمة العربية، هي التحديات والأزمات وأهمها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأمة العربية وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وغيرها".

وعن دور العراق في التقارب السعودي-الإيراني، قال وزير الخارجية، إن "العراق أسهم في التهيئة لهذا الاتفاق في بغداد، ونحن نعتقد أنه سيكون مهماً في مزيد من الأمن والأمان للمنطقة".