ميقاتي : العراق دائما اليد المعطاءة للبنان .. ولو لا نفطه لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن العراق دائمًا اليد المعطاءة للبنان في هذا الظرف الصعب مبينا انه لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء.

وقال ميقاتي بتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني : أشكر العراق حكومة وشعبًا على كل ما يقدمه للبنان.

واضاف : لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي.

وتابع ميقاتي : نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة.