السوداني يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان الاجتماع شهد مناقشة عمل الهيئات والسبل الكفيلة بتطوير مستوى أدائها والخدمات التي تقدّمها للمواطنين، وكذلك التداول في عدد من الملفات الخاصة بعملها، والنظر بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إلى دور الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وحرص الحكومة على أدائها واجباتها على وفق ما مرسوم في القانون والدستور، مشددا على أهمية التكامل بين الهيئات والوزارات والمحافظات ضمن سياق الخطط التي تضعها الدولة، وهي مقدمة مهمة لتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي بالشكل الصحيح.

وأكد السوداني أنّ استقلالية الهيئات والمؤسسات لا تعني أن تعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، إنما الجميع معني بتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتنفيذ الأولويات المرسومة، في مقدمتها الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الهيئات جزء من مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، ويجب أن تكون هذه القضية حاضرة في إجراءات رئيس الهيأة وزياراته الميدانية وعملها اليومي.

ولفت إلى" الاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة الخاصة بالتربية والتعليم، والسكّان، أو التي اختصت بالشباب والرياضة"، مشدداً على ضرورة اشتراك كل مؤسسات الدولة في التنفيذ والعمل لإنجاحها، وتجاوز الروتين والمخاطبات وغياب التنسيق الذي يسبب هدراً في الوقت والجهد.

واوضح البيان" ان المجلس ناقش آليات تنسيق العمل بين مؤسسة الشهداء والجهات ذات العلاقة بخصوص حقوق مستحقيها، وتنسيق العمل بين مؤسسة السجناء السياسيين ووزارة المالية بشأن تخصيصات المؤسسة ضمن موازنة 2023، فضلاً عن بحث المعوّقات التي تعترض عمل المنافذ الحدودية، والمقترحات التي تقدمت بها هيأة الأوراق المالية، بما يخص تطوير عملها خدمةً للصالح العام، ونظر أيضاً في احتياجات المجمع العلمي العراقي، وكذلك في الطلبات الخاصة بالهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعّة.