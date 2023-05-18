المالية النيابية تعلن إنهاء التصويت على أغلب بنود الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة العامة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان، إن "اللجنة عقدت اجتماعها السادس والأربعين لإتمام قانون الموازنة للسنوات المالية 2023-2024-2025، وانهت التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة استعدادا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب".

واكد، أن "مصير شرائح كبيرة من المواطنين متعلق بالتصويت على قانون الموازنة"، مضيفا إن "اللجنة حريصة على الإسراع في إنجازها، للمضي بصورة مناسبة تلبي تطلعات الشعب".

وأضاف البيان، ان "اللجنة استكملت قراءة بنود الموازنة المشتملة على تحديد نسبة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق جراء الزيادة المتحققة من فرق سعر بيع النفط، وصرف مستحقات تنفيذ المشاريع حسب نسب الإنجاز، فضلا عن آلية ادراج المشاريع وفقا للخطة الاستثمارية لتنمية الاقاليم، وإنضاج الافكار بشأنها.

وأوضح، ان " اللجنة واصلت مناقشة المواد المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية للأحياء المحاذية للتصميم الأساس بناء على إجراءات محددة، فضلا عن دعم الطاقة الكهربائية ونصب محطات التوليد لجميع المناطق، والمشاريع المنسجمة مع أولويات الحكومة وفقا للبرنامج الحكومي، والتصويت عليها بما يلبي المصلحة العامة".

وأنهت اللجنة المالية النيابية، بحسب البيان، "التصويت على العديد من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد إنضاج الرؤى والافكار بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي".