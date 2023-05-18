المندلاوي يبحث مع السفير الايطالي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والقطاع الزراعي والصناعي

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي،مع السفير الايطالي /ماوريتسيو كريكانتي/ تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار والقطاع الزراعي والصناعي واخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأشار المندلاوي / حسب بيان لمكتبه / إلى عمق العلاقة التي تربط البلدين، وأهمية تفعيل لجان الصداقة الثنائية لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين، مؤكداً اهتمام العراق بالانفتاح على الدول الاقليمية والعالمية وتعزيز علاقاته معها وبما يعود بالنفع على المواطنين.

وتم خلال اللقاء / حسب البيان / : بحث السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين على مختلف الصعد، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار والقطاع الزراعي والصناعي، فضلاً عن توثيق التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين العراق وايطاليا لتحقيق المصالح المشتركة وبما يخدم الشعبين الصديقين