القبض على ٦ متهمين مطلوبين وفق جريمة الارهاب في صلاح الدين

القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على ٦ متهمين مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لخلية الاعلام الامني : ان التحقيقات والتقارير الاستخبارية اشارت الى ان العناصر الملقى القبض عليها اشتركت بجرائم نصب عبوات ناسفة وتفجير الدور السكنية والهجوم على القواعد الامنية وتقديم الدعم لعصابات داعش الارهابي خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق في وقت سابق
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