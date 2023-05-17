توقعات نيابية بموعد إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان

حدد عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، اليوم الأربعاء، موعد إقالة محمد الحلبوسي، من رئاسة مجلس النواب، فيما عد عملية تمرير مشروع موازنة 2023 ب"صعبة".

وقال البياتي في حديث ل / المعلومة /، إن "عملية تمرير مشروع قانون موازنة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة لن تكن سهلة وستواجه صعوبات"، مستدركاً بالقول: "رغم كل الضغوط السياسية الا انها ستمرر بكل الأحوال".

وأضاف، أن " اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، ستتم بعد التصويت على الموازنة المالية داخل قبة البرلمان"، لافتاً الى "وجود تحرك حقيقي داخل البيت السني على تغييره".

وأوضح النائب السابق، أن "ضغوطات الكرد والسنة بدأت واضحة لأجل الحصول على مكاسب لكل طرف في الموازنة "، مشيرا الى أن "التنافس للحصول على المكاسب من قبل القوى السياسية والنواب يجب أن يخرج عن دائرة المراهنات ولي الاذرع".

وكان المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى، مزاحم الحويت، قد أكد، في وقت سابق، أن الحلبوسي ستتم إقالته قريبا والمرشح الأوفر حظا للمنصب هو خالد العبيدي، مؤكدا أن حزب تقدم يحاول فرض الدكتاتورية على المواطنين في الأنبار.

وترتفع الأصوات الشعبية والسياسية المطالبة بإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من منصبه؛ نتيجة الخروقات الكبيرة التي ظهرت في الاونة الكبيرة وقضايا الفساد التي تشير الاتهام الى تورطه. بحسب مراقبين