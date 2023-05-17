محلل سياسي يرحج صدور مذكرة اعتقال بحق مصطفى الكاظمي

رجح المحلل السياسي حازم الباوي، اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية ملفات فساد كبرى.
وقال الباوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان "تورط شخصيات كبيرة ومقربة في مكتب الكاظمي بقضية سرقة القرن كفيل بزج الأخير بالسجن بتهم التورط بالعملية".
واضاف ان "حجم السرقات والمخالفات المرتكبة في عهد الكاظمي الكبيرة ستطيح بكل رؤوس الفساد في كابينته ومدير مكتبه ".
وبين ان "الشعب سينتقم من جميع الفاسدين خلال الانتخابات المقبلة وسيرفضهم بشكل تام لذلك على الحكومة محاسبتهم وجلب الهاربين من الخارج لتطبيق برنامجها الحكومي"
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