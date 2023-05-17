وداع صاخب وانشقاق لأطراف السيادة تمهيدا للصراع الانتخابي

أكد القيادي في الحراك الشعبي محمد دحام، ترقب الإعلان عن انقسام التحالف لاربعة اقسام متصارعة فيما بينها.

وقال دحام في تصريح لـ / المعلومة / , ان " تحالف السيادة يعاني من صراعات عميقة داخل التحالف بسبب اختلاف المصالح والصراع لاجل زعامة المكون السني ".

وأضاف انه " قريبا سيتم الإعلان عن تفكك تحالف السيادة الى أربعة اقسام وهي كالتالي حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي والمشروع العربي برئاسة خميس الخنجر وتعاون برئاسة محافظ الانبار علي فرحان والأخير منشق عن تقدم برئاسة وزير الصناعة الحالي خالد البتال " .

وأشار المصدر الى ان " تحالف القوى المنشقة عن تحالف السيادة ستتصارع فيما بينها على مقاعد المحافظات الغربية في انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان " هنالك بوادر لتشكيل تحالفات جديدة لمنافسة التحالفات التقليدية السنية".