النزاهة والانتربول يبحثان مكافحة الفساد واسترداد المُدانين والأموال المُهرَّبة

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مع رئيس منظمة الانتـربول الـدولي احمد الريسي، سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد واسترداد المُدانين والأموال المُهرَّبة.

وذكر بيان للنزاهة أنه "على هامش توقيع مُذكَّرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة وديوان المحاسبة الإماراتي، التقى رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) رئيس منظمة الانتـربول الـدولي اللواء أحمد ناصر الريـسي)؛ لبحث سبل التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد واسترداد المُدانين والأموال المُهرَّبة".

وأشار حنون، خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وحضره مدير الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية العراقية اللواء الحقوقي (علاء العبادي)، إلى أنَّ "الحكومة العراقيَّة برئاسة دولة رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) ركَّزت في منهاجها الحكومي على مكافحة الفساد ومنع انتشاره ومعاقبة مرتكبيه واسترداد الأموال المسروقة ووضعت ذلك في أولويات أهدافها، في ظل دعم وإسناد السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، مُعرباً عن تفاؤله بمدّ جسور التعاون مع الأشقاء العرب الذين تربطهم بالعراق روابط الاخوة؛ ممَّا يسهم في التعاون في المجالات كافة، لا سيما في مكافحة الفساد واسترداد عوائده والمُدانين به".

وأشاد رئيس الهيئة "بما حققته دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة من إنجازاتٍ في مجال الأمن وإدارة المال، لافتاً إلى أنَّ العراق والإمارات ينبغي أن يكونا يداً واحدةً لمواجهة مخاطر الفساد وملاحقة مرتكبيه ومُتحصّلاته، فيما وجَّه دعوة لمفتش عام الداخليَّة في دولة الإمارات العـربيـَّة المتحـدة مدير الانتـربول الـدولي لزيارة العراق، وعقد مؤتمر في العاصمة بغداد للدول المتعاونة في مجال استرداد الأموال المنهوبة".

من جانبه، أثنى الريـسي، على "جهود العراق في سعيه لاجتثاث آفة الفساد من مُؤسَّسات الدولة وإيقاع العقوبات الرادعة بحق الفاسدين، مُعرباً عن أمله أن يكون العراق في مصاف الدولة المُتقدّمة بمجال منع الفساد ومكافحته واسترداد عوائده ومُتحصّلاته، مُنوّهاً بأنَّه لمس النوايا الصادقة الجادة من الجانب العراقيّ في مكافحة الفساد، داعياً الى يكون العراق عضواً داخل منظمة الانتربول لما لديه من خبرات متراكمة في هذا المجال".