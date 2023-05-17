وزارة التجارة: قرار حجب البطاقة التموينية يقتصر على المتقاضين لراتب المليونين دينار فما فوق

أوضحت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية، فيما حددت الفئات المشمولة بالقرار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون في تصريح صحفي ، إن "قرار مجلس الوزراء الخاص بحجب البطاقة التموينية يخص من يتقاضون راتباً يبلغ مليوني دينار فما فوق".

وأضاف حنون، أن "الوزارة أعدت كتباً وأرسلتها إلى الوزارات المعنية لتنفيذ قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتجهيز السلة الغذائية للعوائل التي تقل رواتبها عن مليوني دينار"، لافتاً إلى أن "الوزارة تسلمت الكتب من الهيئات والوزارات، وتم إجراء اللازم والعمل جارٍ عليها، وستحدد تلك الكتب من راتبه أقل من مليوني دينار".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "أي تاجر مسجل في دائرة مسجل الشركات سيشمل بقرار استقطاع أو حجب البطاقة التموينية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء والمهندسين والصيادلة"، مؤكداً أن "جميع الشركات مسجلة لدى الدائرة ولا توجد أي شركة غير مسجلة"