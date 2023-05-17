الامن القومي يبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

بحث مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، في أربيل إجراءات المحضر الأمني بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، زيارة إلى أربيل، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية".

وأضاف: "كان في استقبال السيد الأعرجي والوفد المرافق له وزير داخلية الإقليم، السيد ريبر أحمد، ومديرو الأجهزة الأمنية في أربيل والسليمانية".

وأشار المكتب الى ان "قائد قوات الحدود وقدم عرضا عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، والبالغ طولها ١٤٩٣ كم، لافتا إلى أن "الأعمال والإجراءات مازالت مستمرة".

من جانبه قدم وزير داخلية الإقليم، عرضا عن "الإجراءات التي قامت بها وزارة داخلية الإقليم، فيما يتعلق ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران ".