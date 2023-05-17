النزاهة النيابية: ندعم الإجراءات الدستورية بحق نائب محافظ بغداد

أصدرت عضو لجنة النزاهة النيابية النائبة سروه عبد الواحد، اليوم الأربعاء، توضيحا للرأي العام حول الإجراءات الدستورية التي قام بها النائب محمد فاضل بحق نائب محافظ بغداد.

وقالت عبد الواحد في بيان ان "علي العيثاوي نائب محافظ بغداد متهمٌ بقضايا فساد، وبحسب كتاب رسمي من مكتب رئيس مجلس الوزراء تم سحب يده، ولجنة النزاهة النيابية لديها وثائق وأدلَّة كافية لإدانته".

وأضافت: "كما يتحمَّل المسؤولية كاملةً حول اتهامه أحد أعضاء لجنة النزاهة"، موضحة: "نحن ندعم كل جهود مكافحة الفساد، ومن صلب عملنا في لجنة النزاهة محاسبة الفاسد والمتلكِّئ، لذلك ندعم الإجراءات الدستورية التي قام بها زميلنا النائب محمد فاضل".

وأشارت عبد الواحد الى ان "هناك عصابات تدير الكثير من المؤسسات، ومحافظة بغداد إحدى هذه المؤسسات، ويجب إعادة النظر بهيكليتها".