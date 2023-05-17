الأخبار

تشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد ضباط شرطة البصرة


وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق احد ضباط شرطة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه "استمراراً بنهج الوزارة وسياستها الأمنية القائمة على احترام الأصول والضوابط العسكرية والإدارية وإتباع السياقات الصحيحة في عرض تفاصيل عملها والمتأتية من طبيعة عمل الوزارة، وبناءً على ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية من ظهور غير مبرر وبعيد عن السياقات الصحيحة لأحد ضباط قيادة شرطة البصرة، أمر الشمري بتشكيل مجلس تحقيقي بحق الضابط المومأ إليه واستدعائه إلى مقر الوزارة في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه نتيجة تجاوزه السياقات العسكرية والقانونية".

وأضافت: "حيث كان بإمكانه تقديم طلبه عبر سلسة المراجع أو الحضور إلى وزارة الداخلية".

ومن الجدير بالذكر فان وزارة الداخلية سبق وان عممت إلى توابعها كافة بضرورة إتباع الأصول العسكرية في عرض الطلبات وعدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي في عرض أي معلومات أو طلبات تتعلق بعمل الوزارة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة النيابية: ندعم الإجراءات الدستورية بحق نائب محافظ بغداد
السوداني يعلن عن إطلاق الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق
زيدان والخطابي يبحثان تنسيق إجراءات بناء مقر رئاسة محكمة استئناف كربلاء
تشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد ضباط شرطة البصرة
السوداني يترأس الجلسة السادسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم
ضبط أوليات قرابة 700 قرض لم تسدد بمصرف حكومي في البصرة
فائق زيدان يبحث مع السفير الهولندي ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة بالعراق
مكافحة الإرهاب يطيح بآمر كتيبة دفاع جوي في ولاية دجلة سابقاً
البرلمان يُعقد جلسة استكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات خلال جلسة اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ...
الموضوع :
قصة هدم قبور أئمة البقيع..
الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ...
الموضوع :
نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!
محمد السعبري : تنقسم الحرمة الى قسمين.. حرمة ذاتية وهي التي تكون غير خاضعة للمتغيرات والظروف المحيطة كمسألة الحين والقبح ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم علية السلام ..وكيف تزوجوا ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء 1
امير الجنابي : اود تقديم شكوى على مقاهي واقعه في منطقه اللطيفيه حي السلام تتجاوز على الارصفه والشارع العام الخاص ...
الموضوع :
أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية
حيدر : ماشاء الله تبارك الله يعني مو بس محافظين عليهم وحقوق الإنسان والراحه والراتب بالسجون بعد راح يرجعون ...
الموضوع :
الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة "داعش" داخل السجون
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
فيسبوك